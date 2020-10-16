Bayrak’tan Altı Nokta’ya ziyaret
Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, 15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler Farkındalık Günü nedeniyle Altı Nokta Körler Derneği Başkanı Şaban Kabakçı’yı ziyaret etti.
Güncel 16.10.2020, 18:19
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Beyaz baston kullanımının görme engelli bireylerin çarpma, düşme, yaralanma, sakatlanma riskini azalttığını, yürüyüş ve fiziksel aktivitede bulunan engellilerin motor becerilerini geliştirdiğini kaydeden Bayrak, “Beyaz baston görme engelli bireylerin bağımsızlaşmasının ve özgürleşmesinin sembolüdür. Tüm engelli bireyler adına vatandaşlarımızdan istediğimiz hissedilebilir zemin yolunu işgal etmemeleri ve yolu engelliler için kullanılabilir hale getirmeleridir” dedi. (Haber Merkezi)
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