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Bayrak’a teşekkür plaketi

Güncel 16.04.2021, 20:22
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Bayrak’a teşekkür plaketi

Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği (KADER) Başkanı Bekir Şahin ve beraberindeki dernek yöneticileri İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak’a teşekkür ziyaretinde bulundu. 
Mustafa Bayrak’a KADER’e kurulduğu günden bugüne kadar desteklerinden dolayı teşekkür eden Dernek Başkanı Bekir Şahin, kendisine teşekkür plaketi takdim etti.
Bayrak da nazik ziyaretleri ve anlamlı hediyeleri için teşekkür etti.
(Aliye ÖNCEL)
 

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