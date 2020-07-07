Bayrak'tan TEMAD'a ziyaret

Bayrak, ziyarette, sivil toplum kuruluşlarına verilen destekler hakkında Karabıyık ve dernek üyelerini bilgilendirdi.

Sivil Toplum İlişkileri Müdürlüğü olarak derneklere rehberlik etmek, görüşlerini almak ve sorunlarına çözüm bulmak amacıyla ziyaretlerde bulunduklarını belirten Bayrak, "Sivil toplum adına yapacakları çalışmalarda kendilerine destek olmaya devam edeceğiz. Çalışmalarında başarı diliyorum." dedi.