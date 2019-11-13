Bayrak, şapka ve kumanya dağıtıldı

Çorum Valiliği’nin evsahipliğinde Akkent Mahallesi Celilkırı bölgesinde hazırlanan 156 dekarlık alandaki 60 parselde düzenlenen dünya rekoru denemesi ve fidan dikim etkinliğine katılan birlerce vatandaş sabah saatlerinde alana gelerek kayıt yaptırdı. Kayıt yaptıran vatandaşlara Türk Bayrağı, dikimle ilgili bileklik ve şapkaları giriş kısımdaki Tarım ve Orman Bakanlığı görevlilerince dağıtıldı.

Alandaki bölgedeki açılış programını izleyen vatandaşlar daha sonra ise polis tarafından oluşturulan ikinci alanın önünde şapka, çizme galoşu, kazma, kürek gibi malzemelerini de alarak fidan dikimi yapacakları alanlara geçtiler. Guinness yetkilileri başta olmak üzere Anadolu Ajansı ve Çorum Belediyesi’nin dronelerinin de havadan sürekli görüntülediği vatandaşlar bir saatlik sürenin ardından tekrar tören alanına döndüler. Burada vatandaşlara içerisinde sandviç ekmeği kaşar peyniri, marul ve biber, meyve suyu, içmesuyu ile çikolatalı gofret bulunan kumanya dağıtılarak çay ikramında bulunuldu.

(Volkan SINAYUÇ)