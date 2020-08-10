Son Dakika

Bayrak Otizm Gönüllülerini ziyaret etti

Çorum Sivil Toplumla İlişkileri Müdürü Mustafa Bayrak, STK ziyaretleri kapsamında Çorum Otizm Gönüllüleri Derneğini ziyaret etti.

Güncel 10.08.2020, 19:28
71
Bayrak Otizm Gönüllülerini ziyaret etti

Dernek yetkilileri ile istişarelerde bulunmak, görüşlerini almak ve sorunlara çözüm bulmak amacıyla Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Emline Çelen’i ziyaret ettiklerini anlatan Mustafa Bayrak, Dernek yönetimine sivil toplum adına yapacakları çalışmalarda başarılar dilediklerini ifade etti. (Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
22°
açık
banner303
banner364
Namaz Vakti 10 Ağustos 2020
İmsak 04:01
Güneş 05:39
Öğle 12:51
İkindi 16:41
Akşam 19:52
Yatsı 21:24

Gelişmelerden Haberdar Olun

@