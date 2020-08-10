Bayrak Otizm Gönüllülerini ziyaret etti

Dernek yetkilileri ile istişarelerde bulunmak, görüşlerini almak ve sorunlara çözüm bulmak amacıyla Otizm Gönüllüleri Derneği Başkanı Emline Çelen’i ziyaret ettiklerini anlatan Mustafa Bayrak, Dernek yönetimine sivil toplum adına yapacakları çalışmalarda başarılar dilediklerini ifade etti. (Haber Merkezi)