Bayrak flama tutan kız öğrenci fenalaştı

30 Ağustos Zafer Bayramı, tüm yurt genelinde olduğu gibi Çorum’da da çeşitli törenlerle kutlandı. Kutlamalar Atatürk Anıtı’na çelenk sunulmasıyla başladı. Valilik, Garnizon Komutanlığı ve Çorum Belediyesi’nin anıta çelenk bırakmasının ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Ardından etkinlikler

Gazi Caddesi’nde bulunan Kadeş Barış Meydanı’nda devam etti. Tören için alana gelen ve bayrak flama tutan öğrenciler arasında bulunan bir kız öğrenci, tören esnasında fenalaştı.

Bu sırada kız öğrencinin, yanında fotoğraf çekimi yapan bir gazeteci, kız öğrenci yere düşmek üzereyken tuttu. Alanda bulunan 112 ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Yusuf ÇINAR)

