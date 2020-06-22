Bayrak dernekleri ziyaret etti
Çorum İl Sivil Toplum İlişkileri Müdürü Mustafa Bayrak, STK ziyaretlerine Çorum Kafkas Kültür Derneği ile devam etti.
Güncel 22.06.2020, 22:42
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Çorum Kafkas Kültür Derneği Başkanı Hatice Nilüfer Kaya'yı ziyaret eden Bayrak, sorunlarını dinleyip çözüm önerileri hakkında görüş alışverişinde bulundu. Derneklerin sivil toplum diyaloğu açısından önemine dikkat çeken Bayrak, ziyaretlerinin devam edeceğini ifade etti.
İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak ve personeli Altı Nokta Körler Derneği Çorum Şubesini de ziyaret etti.
(Haber Merkezi)
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