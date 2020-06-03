Bayındır Memur-Sen’den üyelere maske

Bayındır Memur-Sen İl Başkanı Mustafa Bayrak, hizmet kolunu kapsayan Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD, Tapu Müdürlüğü merkez ve ilçeler, Kadastro Müdürlüğü ve Karayolları şefliği olmak üzere sendika gözetmeksizin (üye ayrımı yapmaksızın) tüm çalışanlara verilmek üzere toplamda 2500 adet cerrahi maske dağıtımı yaptıklarını ifade etti.(Haber Merkezi)