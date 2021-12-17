Flaş HaberBAYAT’TA 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
BAYAT’TA 4,1 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Güncel 17.12.2021, 13:08
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Çorum'un Bayat ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 12.28'de merkez üssü Çorum'un Bayat ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin, 7,06 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
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