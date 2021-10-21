Bayat ve Uğurludağ doğalgaza kavuşuyor
Bayat Belediyesi Başkanı Ekrem Ünlü, doğalgaz için hızlı adımlarla ilerlediklerini ifade etti.
Güncel 21.10.2021, 19:50 21.10.2021, 19:58
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Adalet ve Kalkınma Partisi İl Başkanı Yusuf Ahlatcı ile birlikte Çorumgaz A.Ş Genel Müdürü Kasım Kahraman'ı ziyaret ederek bir süre görüşen Bayat Belediyesi Başkanı Ekrem Ünlü, Bayat Belediye Meclisi’nce oybirliği ile kabul edilen doğalgaz dağıtım bölgesine Bayat Belediyesi'nin dahil edilmesi kararını Kasım Kahraman’a teslim etti.
Öte yandan Uğurludağ Belediye Başkanı Remzi Torun da Belediye Meclis kararını Çorumgaz A.Ş Genel Müdürü Kasım Kahraman'a teslim etti. İki ilçede de doğalgaz yapım işi için Çorumgaz’ın yakın zamanda çalışmalara başlaması hedeflendiği bildirildi.
(Haber Merkezi)
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