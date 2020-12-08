Bayat ve Ortaköy’e 1 milyon TL

AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, TBMM’de yoğun bir şekilde devam eden bütçe görüşmelerine rağmen Çorum için çalışmalarını da aksatmadan devam ettiriyor. Çorum’un taleplerini ve beklentilerini ilgili bakanlarla görüşen Milletvekili Ceylan, son olarak da Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile görüştü.

ORTAKÖY’E FABRİKA

Milletvekili Ceylan, Bakan Kurum’a seçim döneminde Ortaköy halkına istihdam yaratmak adına tekstil fabrika kurma sözü verdiklerini anlatarak, bu konuda destek istedi. Bakan Kurum da Ceylan’ın bu talebini geri çevirmeyerek tekstil fabrikası için 500 bin TL ödenek aktarılması talimatını verdi.

Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Ortaköy İlçesi’nde insanların refah seviyesinin yükseltilmesi, işsizliğin azaltılması için tekstil fabrika kurma sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Kurulacak olan tekstil fabrika ile 250 kişinin istihdam edileceğini açıklayan Milletvekili Ceylan, artık Ortaköy’de bir iş sahasının olacağını, işsizlik nedeniyle insanların doğup büyüdükleri memleketlerini terk etmek zorunda kalmayacaklarını vurguladı.

AK Parti iktidarı döneminde birçok hizmete kavuşan Ortaköy İlçesi’ne önemli bir hizmetin daha kazandırıldığını söyleyen Ceylan, “Bizim hizmet anlayışımızda verilen sözler seçim zamanında kalmıyor. Biz milletimize bir söz vermişsek yerine getirilmesi için elimizden gelen bütün çabayı gösteririz. Bunun somut bir örneği de Ortaköy ilçemiz için yaşıyoruz. İlçe halkının talebi doğrultusunda seçim döneminde tekstil fabrikası sözü vermiştik. Bugün bu sözümüzü yerine getiriyor olmanın hazzını yaşıyoruz. Ortaköy’ümüze hayırlı uğurlu olsun” dedi.

“BAYAT’TAKİ MİLLET BAHÇESİ BİTİRİLECEK”

AK Parti Çorum Milletvekili Ceylan ayrıca Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü’nün talebi doğrultusunda Millet Bahçesi kurulması için ödenek aktarılmasını sağladı.

Geçtiğimiz günlerde Bayat’ı ziyaret eden Milletvekili Ceylan, Başkan Ünlü’den hem hizmetler hem de yapılacak yatırımlarla ilgili bilgi almıştı. Başkan Ünlü de yeni yatırımlar için ödenek talebini Milletvekili Ceylan’a iletmişti. Bayat İlçe Devlet Hastanesi yanında 13 bin metrekarelik bir alanda yapımına başlanılan Millet Bahçesi’nin bitirilmesi için ek kaynağa ihtiyaç duyulduğunu anlatan Ekrem Ünlü’nün bu talebini de Bakan Kurum’a ileten Ceylan’ın bu talebi de geri çevrilmedi ve Bakan Kurum’un direktifleri doğrultusunda Bayat Belediyesi’ne Millet Bahçesi için 500 bin TL ödenek aktarıldı.

Çorum’un bir bütün olarak gördüklerini ve her ilçesi, her köyünün kendilerine iletilen sorunlarının çözümü için çalıştıklarını belirten Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, Bayat’ta da göreve geldiği günden beri ilçenin gelişmesi için çalışan başarılı bir belediye başkanı olduğunu kaydetti. Başkan Ekrem Ünlü’nün ilçeyi kalkındırmak adına başlattığı çalışmalara Milletvekili olarak bizzat destek verdiğini söyleyen Milletvekili Ceylan, sağlanan bu destekle de Bayat’ta içerisinde 1400 metre bisiklet yolu, 1250 metre yürüyüş yolu, 1400 metre koşu parkuru ve sosyal tesis alanı olan Millet Bahçesi’nin yapılacağını vurguladı.

Daha öncede bakanlıktan Millet Bahçesi için 1 milyon lira hibe desteğinin sağlandığını hatırlatan AK Parti Çorum Milletvekili Ahmet Sami Ceylan, yapılacak yatırımın Bayat’a hayırlı uğurlu olmasını temenni etti.

(Haber Merkezi)