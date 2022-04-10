Bayat ve Oğuzlar esnafından Gür’e destek

Çorum merkezde çalışmalarına devam eden mevcut ÇESOB Başkanı ve Başkan adayı Recep Gür kendisini destekleyen oda başkanları ile birlikte ilçe ziyaretlerine de devam ediyor.

ÇESOB Başkanı Gür, son olarak Bayat ve Oğuzlar İlçesi’ne çıkarma yaparak hem esnaf odaları başkanları hem de esnaf sanatkarla görüşmelerde bulundu.

Recep Gür ilk olarak Bayat Bayat Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı’nı ziyaret etti. Bayat’ta Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Şahin’in ev sahipliğindeki iftara katılan Recep Gür, burada kendisine destek açıklamasında bulunan Şahin ve oda yönetimine teşekkür ederek “Birlik ve beraberliğimiz daim olsun” dedi.

Recep Gür’e iftar programında Esnaf Odası Başkanları Necmettin Uzun, Necati Şimşek, Özkan Şanal, Mehmet Gayretli, Aşkın Çağlayan, Lütfi Barut, Seyit Arslan, İsmail Ataç, Duran Ongu, Mutlu Karslı, Osman Aşutoğlu, Hakkı Vargeloğlu, İsmail Pozan, Erdal Kolaylı, İbrahim Kabalak, Nihat Kabakçı, Serdar Yılmaz, Abdurrahman Uysal, İsmet Uslu, Selami Koçyiğit, Fevzi Bilgin ile 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker eşlik etti. İftarın ardından Serdar Şahin’den ilçe esnafının sorun ve taleplerini dinleyen ÇESOB Başkanı Recep Gür, daha sonra oda yöneticileriyle toplu hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür ve beraberindeki heyet daha sonra ise Oğuzlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı’nı ziyaret etti. Ziyarette, Oda Başkanı İbrahim Kabalak ve oda yöneticileriyle görüşen Gür, birlikten güç doğacağını hatırlattı.

Recep Gür’e Mayıs ayındaki kongrede desteklerini açıklayan İbrahim Kabalak ve yönetimine teşekkür eden ÇESOB Başkanı Gür, “Esnafın halinden sadece esnaf anlıyor. O yüzden birlik ve beraberliğimizi her zaman korumak zorundayız” diye konuştu.



(Volkan SINAYUÇ)

