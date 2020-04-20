Bayat sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam ediyor

Bayat Kaymakamlığı ve Bayat Belediyesi olarak sokak hayvanlarına büyük özen gösterdiklerini söyleyen Başkan Ekrem Ünlü, “Hayvanlar da bizim dostlarımız. Bu dünyada olduğu gibi, bu ilçede de onların varlığını göz ardı etmeden yaşamaya özen göstermeliyiz. Sokaklarda yaşayan hayvanlara karşı biraz daha duyarlı yaklaşılması gerek. Vatandaşlarımız yakın çevrelerinde yardıma muhtaç, hasta, sakat ya da yeni doğmuş bir sokak hayvanını bize bildirebilirler” dedi.

Sosyal belediyecilik kapsamında sokak hayvanları için birçok çalışma gerçekleştirdiklerini kaydeden Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, “Şefkat elini tüm canlılara uzatmaya çalışıyoruz. Özellikle soğuk kış aylarında sokak hayvanları yemek bulmakta oldukça zorlanıyor. İlçemizde bulunan okullarımızdan ve özel kuruluşlardan artan yemek ve ekmekleri günü birlik topluyoruz. Belediye imkânlarımız ile aldığımız mamalar ile takviye yaparak, her gün, Bayat Kaymakamlığı ve Belediye olarak belirlediğimiz noktalarda besleme yaparak, aç kalmalarını engelliyoruz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)