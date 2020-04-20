Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 12°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
98946
ALTIN
377.516
DOLAR
6.9524
STERLİN
8.6435
EURO
7.5645

Bayat sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam ediyor

Bayat Kaymakamlığı ve Bayat Belediye Başkanlığı oluşturulan beslenme noktalarına, parklara, boş arazilere, çöplük ve ormanlık alanlara mama ve günlük toplanan ekmek ve yemek atıklarını bırakarak sokak hayvanlarını beslemeye besliyor.

Bayat sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam ediyor

Bayat Kaymakamlığı ve Bayat Belediye Başkanlığı oluşturulan beslenme noktalarına, parklara, boş arazilere, çöplük ve ormanlık alanlara mama ve günlük toplanan ekmek ve yemek atıklarını bırakarak sokak hayvanlarını beslemeye besliyor.

20 Nisan 2020 Pazartesi 21:50
Bayat sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam ediyor

Bayat Kaymakamlığı ve Bayat Belediyesi olarak sokak hayvanlarına büyük özen gösterdiklerini söyleyen Başkan Ekrem Ünlü, “Hayvanlar da bizim dostlarımız. Bu dünyada olduğu gibi, bu ilçede de onların varlığını göz ardı etmeden yaşamaya özen göstermeliyiz. Sokaklarda yaşayan hayvanlara karşı biraz daha duyarlı yaklaşılması gerek. Vatandaşlarımız yakın çevrelerinde yardıma muhtaç, hasta, sakat ya da yeni doğmuş bir sokak hayvanını bize bildirebilirler” dedi.

Sosyal belediyecilik kapsamında sokak hayvanları için birçok çalışma gerçekleştirdiklerini kaydeden Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, “Şefkat elini tüm canlılara uzatmaya çalışıyoruz. Özellikle soğuk kış aylarında sokak hayvanları yemek bulmakta oldukça zorlanıyor. İlçemizde bulunan okullarımızdan ve özel kuruluşlardan artan yemek ve ekmekleri günü birlik topluyoruz. Belediye imkânlarımız ile aldığımız mamalar ile takviye yaparak, her gün, Bayat Kaymakamlığı ve Belediye olarak belirlediğimiz noktalarda besleme yaparak, aç kalmalarını engelliyoruz” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
123 kişi hayatını kaybetti
123 kişi hayatını kaybetti
'4 gün 31 ilimizde sokağa çıkma kısıtlamasını planlıyoruz'
'4 gün 31 ilimizde sokağa çıkma kısıtlamasını planlıyoruz'
Çorum’da temiz hava eylem planı protokolü imzalandı
Çorum’da temiz hava eylem planı protokolü imzalandı
“Ramazan’da sofralarda hiçbir şey eksik kalmayacak”
“Ramazan’da sofralarda hiçbir şey eksik kalmayacak”
“Alınmayan vergiler emekçinin sırtına yük oluyor”
“Alınmayan vergiler emekçinin sırtına yük oluyor”
“Sağlık çalışanı eşlerde yıllık izinden kesinti yapılmamalı”
“Sağlık çalışanı eşlerde yıllık izinden kesinti yapılmamalı”
Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim