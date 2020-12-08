Bayat Gediği’ne yeni mezarlık
Aktif olarak kullanılan Ulumezar ve Çiftlik Mezarlığı’nın ardından üçüncü mezarlık alanı olarak Bayat Köyü’ndeki mezarlık devreye girecek.
Güncel 08.12.2020, 00:01
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Konuyla ilgili olarak Belediye Meclisi’nde üyelere bilgi veren Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Çorum’da aktif olarak Ulumezar ve Çiftlik Mezarlığı’nın kullanıldığını belirterek, “Bilindiği gibi Bayat Köyü, kentimizin 15’inci ve en küçük mahallesi. Şu anda aktif olarak kullanılan 2 mezarlık var. Yeni mezarlık ihtiyacı nedeniyle Bayat Köyü’ndeki mezarlık alanını genişletmeyi planlıyoruz” dedi. İlgili madde oybirliğiyle kabul edildi. (Haber Merkezi)
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