Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
122747
ALTIN
296.597
DOLAR
5.9170
STERLİN
7.7746
EURO
6.5590

Bayat Gediği’nde yeni yol

Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bayat Mahallesinde yeni yerleşim alanında yol açma çalışması başlattı.

Bayat Gediği’nde yeni yol

Çorum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Bayat Mahallesinde yeni yerleşim alanında yol açma çalışması başlattı.

21 Ocak 2020 Salı 23:23
Bayat Gediği’nde yeni yol

Altyapı ve üstyapı çalışmalarını kış aylarında da hız kesmeden sürdüren Çorum Belediyesi, son olarak Kamışlıevler ile Bayat Gediği arasında 385 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde yeni bir yol açma çalışmasına başladı.

Yol açma çalışmalarının önümüzdeki günlerde stabilize ve kumlama çalışmalarıyla devam edeceğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, Çorum Belediyesi olarak henüz yapılaşması tamamlanmamış bölgelerde bile altyapı çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

Başkan Yardımcısı Tuncel, Bayat Mahallesinde başlattıkları yeni yol açma çalışmalarını kısa sürede tamamlayıp yolu hizmete sunacaklarını da sözlerine ekledi.

(Bülent USLU)

İlgili Haberler
Memur-Sen’den Saadet Partisi’ne iade-i ziyaret
Memur-Sen’den Saadet Partisi’ne iade-i ziyaret
“İntihar eğilimi olanların yüzde 80’i haber verir”
“İntihar eğilimi olanların yüzde 80’i haber verir”
Enerjinin korunmasına dikkat çektiler
Enerjinin korunmasına dikkat çektiler
İlkokul müdürleri birinci dönemi değerlendirdi
İlkokul müdürleri birinci dönemi değerlendirdi
Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 11’i diyabetli
Türkiye’deki yetişkinlerin yüzde 11’i diyabetli
“Meslek öğrenmek genç işsizliği bitirir”
“Meslek öğrenmek genç işsizliği bitirir”
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim