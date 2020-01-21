Bayat Gediği’nde yeni yol

Altyapı ve üstyapı çalışmalarını kış aylarında da hız kesmeden sürdüren Çorum Belediyesi, son olarak Kamışlıevler ile Bayat Gediği arasında 385 metre uzunluğunda 15 metre genişliğinde yeni bir yol açma çalışmasına başladı.

Yol açma çalışmalarının önümüzdeki günlerde stabilize ve kumlama çalışmalarıyla devam edeceğini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Zübeyir Tuncel, Çorum Belediyesi olarak henüz yapılaşması tamamlanmamış bölgelerde bile altyapı çalışmaları yaptıklarını ifade etti.

Başkan Yardımcısı Tuncel, Bayat Mahallesinde başlattıkları yeni yol açma çalışmalarını kısa sürede tamamlayıp yolu hizmete sunacaklarını da sözlerine ekledi.

(Bülent USLU)