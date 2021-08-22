Bayat Gediği sokaklar asfalta hazırlanıyor

Çorum Belediyesi, Bayat Gediği 11. 13. 15. ve 17. sokakların asfalt öncesi malzeme serimini gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yapılan çalışmaları yerinde inceleyerek Fen İşleri Müdürü Seyit Ünaldı’dan bilgi aldı. Kenardan şehrin merkezine doğru hizmet anlayışıyla çalışmalarını yürüttüklerini belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, yeni yapılaşmanın olduğu Bayat Gediği 11. 13. 15. ve 17. sokaklarında iyileştirme çalışmalarının ardından asfalt için hazırlandığını kaydetti.

Başkan Aşgın, “Şehrimizi ulaşılabilir şehir haline getirmek için 7/24 çalışıyoruz. Şu an Bayat Gediği 11. 13. 15. ve 17. sokaklardayız. Bayat Gediği bizim için çok önemli bir bölge. Çünkü bizim verilmiş bir sözümüz vardı. Bütün hizmetlerimizi çevreden merkeze doğru artırarak sürdüreceğiz diye. Şehir merkezinde güzel yollar yapıyoruz ve bunun yanı sıra kenar semtlerde de yoğun bir çalışma içerisindeyiz. Bu sokaklarımızın asfalt öncesi kazı, dolgu, stabilize ve mekanik serimini gerçekleştirdik. Tretuvar çalışmasının ardından asfaltla buluşturacağız. Çalışma yapan mesai arkadaşlarıma kolaylıklar diliyor, mahalle sakinlerimize de hayırlı olsun diyorum” dedi. (Haber Merkezi)