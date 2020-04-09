Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
95834
ALTIN
360.331
DOLAR
6.6541
STERLİN
8.3171
EURO
7.2778

Bayat Belediyesi’nden vatandaşa maske

Bayat Belediyesi Coronavirüs mücadelesine aralıksız olarak devam ediyor. Tüm dünyayla birlikte Türkiye’nin de gündeminde olan Coronavirüs sebebiyle esnaf ve vatandaşlara maske dağıtım çalışmalarını başlatan Bayat Belediyesi, Coronavirüs’e karşı mücadele kapsamında esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Bayat Belediyesi’nden vatandaşa maske

Bayat Belediyesi Coronavirüs mücadelesine aralıksız olarak devam ediyor. Tüm dünyayla birlikte Türkiye’nin de gündeminde olan Coronavirüs sebebiyle esnaf ve vatandaşlara maske dağıtım çalışmalarını başlatan Bayat Belediyesi, Coronavirüs’e karşı mücadele kapsamında esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

09 Nisan 2020 Perşembe 20:50
Bayat Belediyesi’nden vatandaşa maske

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Çin’de ortaya çıkan Coronavirüs’ün, Güney Kore, İran, İtalya ve dünyanın farklı ülkelerinde ortaya çıkmasının bütün dünyada paniğe neden olduğunu dile getirerek, “Allah’a hamdolsun başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kararlı duruşu, olaya anında müdahale edilmesi, sağlık teşkilatının etkin mücadelesi sayesinde ülkemizde bugüne kadar Coronavirüs’e karşı mücadelemiz etkin bir şekilde devam ediyor” dedi.

Bayat Belediyesi olarak ilk günden itibaren gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Başkan Ünlü, Belediye ekipleriyle istişare ederek toplu kullanılan alanlarda özellikle insanların yoğun olarak kullandıkları alanlarda ve kamu kuruluşlarında dezenfeksiyon çalışmaları yapıldığını, ilçe esnafını ve vatandaşları ziyaret ederek destek amaçlı maske verdiklerini ve her durumda bir ihtiyaçlarında yanlarında olacaklarını belirttiklerini dile getirdi. Sokakta olan tüm vatandaşlara maskesiz dolaşmaması konusunda uyarlar da bulunarak maske dağıttıklarını anlatan Ünlü, “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” düsturuyla görevimizi yapmaya devam ediyoruz. Bunu tüm kurumlarımız ve tüm halkımızla hep birlikte başaracağız” diye konuştu.(Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor
Yıkama ve dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürüyor
Ali Kuşcu Mescidinde eksiklikler gideriliyor
Ali Kuşcu Mescidinde eksiklikler gideriliyor
Belediyeden, hastane çevresinde trafik düzenlemesi
Belediyeden, hastane çevresinde trafik düzenlemesi
'Özel Gereksinimi' olan çocuklar ve gençlerle ile ilgili ek genelge
'Özel Gereksinimi' olan çocuklar ve gençlerle ile ilgili ek genelge
Benzin ve motorine indirim
Benzin ve motorine indirim
Pandemi izolasyon takip uygulaması başladı!
Pandemi izolasyon takip uygulaması başladı!
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim