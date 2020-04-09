Bayat Belediyesi’nden vatandaşa maske

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, Çin’de ortaya çıkan Coronavirüs’ün, Güney Kore, İran, İtalya ve dünyanın farklı ülkelerinde ortaya çıkmasının bütün dünyada paniğe neden olduğunu dile getirerek, “Allah’a hamdolsun başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kararlı duruşu, olaya anında müdahale edilmesi, sağlık teşkilatının etkin mücadelesi sayesinde ülkemizde bugüne kadar Coronavirüs’e karşı mücadelemiz etkin bir şekilde devam ediyor” dedi.

Bayat Belediyesi olarak ilk günden itibaren gerekli tedbirleri aldıklarını ifade eden Başkan Ünlü, Belediye ekipleriyle istişare ederek toplu kullanılan alanlarda özellikle insanların yoğun olarak kullandıkları alanlarda ve kamu kuruluşlarında dezenfeksiyon çalışmaları yapıldığını, ilçe esnafını ve vatandaşları ziyaret ederek destek amaçlı maske verdiklerini ve her durumda bir ihtiyaçlarında yanlarında olacaklarını belirttiklerini dile getirdi. Sokakta olan tüm vatandaşlara maskesiz dolaşmaması konusunda uyarlar da bulunarak maske dağıttıklarını anlatan Ünlü, “İnsanı yaşat ki, devlet yaşasın” düsturuyla görevimizi yapmaya devam ediyoruz. Bunu tüm kurumlarımız ve tüm halkımızla hep birlikte başaracağız” diye konuştu.(Haber Merkezi)