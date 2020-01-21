Bayat Belediyesi toplu iş sözleşmesi imzaladı

Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, imzalanan toplu iş sözleşmesi ile 11 kadrolu işçinin haklarını teminat altına alındığını söyledi.

Toplu iş sözleşmesinin 01 Ocak 2020 tarihi itibariyle yürürlüğe girdiğini belirten Başkan Ekrem Ünlü, “İşçilerimiz çok güzel hizmet üretiyorlar. Çalışanların hepsine teşekkür ediyorum. İşçinin alın teri kurmadan ücretinin ödenmesi gerektiğine inanıyoruz. Çalışanlarımızın hakları, maaşları her şeyden önce gelmelidir. Onun için tüm çalışanlarımızın günü geldiğinde emeklerinin karşılığını ve onun mutluluğunu yaşıyoruz. İşçilerimizde aidiyet duygusuyla ellerinden gelenin en iyisini yaparak halka hizmet veriyorlar” diye konuştu.

Hizmet İş Sendikası Çorum İl Başkanı Mustafa Köroğlu ise yapılan sözleşmenin iki (2) yıl geçerli olacağını belirterek, “Yapmış olduğumuz bu sözleşmenin Belediyemiz, Sendikamıza ve İşçi arkadaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Bayat Belediyesi ile çok uyum içerisinde çalışıyoruz” dedi.(Haber Merkezi)