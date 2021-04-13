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Bayat Belediyesi'nden 250 aileye Ramazan kolisi

Güncel 13.04.2021, 12:41 13.04.2021, 12:44
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Bayat Belediyesi'nden 250 aileye Ramazan kolisi

Bayat Belediyesi, önceden belirlenen yetim, fakir ve muhtaç 250 aileye Ramazan kolileri hazırladı. 
Ailelerin ihtiyaçları göz önüne alınarak hazırlanan koliler, Bayat Belediyesi tarafından ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaya başlandı. 
Yapılan yardımlarla ilgili konuşan Bayat Belediye Başkanı Ekrem Ünlü, “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan on bir ayın sultanı Ramazan-ı Şerife kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu yılki Ramazan faaliyetleri kapsamında, Ramazan ayının başından başlayarak İhtiyaç sahibi ailelerimizi tespit ederek Ramazan kolisi dağıtmaya başladık. Bizler Müslüman olarak fakirlerin durumunu gözetmek durumundayız. Ramazan ayı boyunca ramazan kolilerimizi ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaşacağız. Sosyal belediyeciliğin bir gereği olarak yaptığımız çalışmalarla kimsesizin kimi olmaya devam edeceğiz” dedi.

(Haber Merkezi)

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