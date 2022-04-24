Bayan ve çocuk giyiminde yeni adres: Efsa Butik

Gülabibey Bağcılar Caddesinde Sevda Erol ve Cennet Erol’un işlettikleri Efsa Butik, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve MHP Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya’nın da katıldıkları bir törenle hizmete açıldı.

İşletmeci Sevda ve Cennet Erol, kalite ve şıklığı, bol çeşitle birlikte Çorumlularla buluşturmak üzere yola çıktıklarını belirterek, açılışa özel indirimlerin de çok cazip olduğunu dile getirdiler.

Sevda-Cennet Erol kardeşler…

(Aliye ÖNCEL)

