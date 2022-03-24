“Battalgazi bizim övünç kaynağımız”

AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı ve 25-26. dönem Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, beraberindeki heyet ile birlikte Battalgazi Belediyesi’ni ziyaret etti. Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ve Belediye Başkan Yardımcıları tarafından karşılanan Başkan Yardımcısı Kurt, çevre, şehir ve kültür konularında Başkan Güder’den ayrıntılı bilgiler aldı. Millet Bahçesi’nin yan kısmında hizmetlerini sürdüren Battalgazi Belediyesi’nin her anlamda övünç kaynakları olduğuna dikkat çeken Başkan Yardımcısı Kurt, özellikle doğal alanların sayısının arttırılması ve ağaçlandırma çalışmalarından ötürü Başkan Güder’e teşekkürlerini iletti.

AK Parti Malatya Çevre, Şehir ve Kültür Birim Başkanı Tuğba Adsız Yücel, AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt’a Malatya’yı yakından tanıtma fırsatı buldukları ve ziyaretleri için teşekkürlerini iletti.





“Bölgemizde örnek çalışmalara imza atıyoruz”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, “AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt ve beraberindeki heyeti Battalgazimizde ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Doğunun batısı, doğunun batısı Malatya’mız gerçekten yaşanacak şehirlerden bir tanesi. Yaşadığımız, çalıştığımız yerleri ne kadar güzelleştirirsek, o bizim gelişmişliğimizi ve konforumuzu arttırmış olur. Özellikle yeşil alanları arttırma ve şehri dizayn noktasında Battalgazi’mizde ciddi çalışmalar içerisindeyiz. Türkiye standartlarını yakalamış konumdayız. Bölgemizde örnek çalışmalara imza atıyoruz. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün kendi ilçemizi güzelleştirmek için kendi üretimlerimizi yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan, Malatya’nın gönlünde taht kurmuş. Bizlerde Cumhurbaşkanımızın yerel yönetimlerdeki temsilcileri olarak kendisine layık olma adına elimizden gelen çaba ve gayreti sarf ediyoruz. Bu gayretler ve yaptığımız çalışmalar neticesinde Battalgazimizde nüfus artışı yaşandı. Tercih edilen ilçeler arasındayız. Bu bizi mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.





“Battalgazi’de olmaktan gurur duydum”

Medeniyetin Kalbi Battalgazi’de olmaktan büyük gurur duyduğunu aktaran AK Parti Genel Merkez Çevre, Şehir ve Kültür Başkan Yardımcısı Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, “Tüm teşkilat üyelerimiz ile birlikte bugün Battalgazi’de olmaktan gurur duydum. Millet bahçemizin nefes bahçesi olduğunu gördüm. Millet Bahçesinin refahlığı ve ferağlığı ile birlikte Battalgazi Belediyemizin Güneş enerjisine uygun olması bizler için büyük bir övünç kaynağı. İklim değişikliğinin konuşulduğu günümüzde Battalgazi Belediyemizin öncü olması yönüyle gurur duydum. Doğu Anadolu turnemiz kapsamında Doğunun incisi kayısı başkenti Malatya’da bulunuyoruz. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın değer verdiği çevre, şehir ve kültür Malatya’da vuku bulmuş durumda. Malatya’ya ve Battalgazi’ye daha neler yapabiliriz bunun istişaresi için buradayız. Misafirperverliği ve çalışmalarından ötürü Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

Ziyaretin ardından Güder, Kurt’a 2021 yılında açılan Millet Bahçesi’ni gezdirdi.