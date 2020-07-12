“Batılı gibi yaşamayı bırakmalıyız”
Saadet Partisi Çorum Merkez İlçe Başkanı Orhan Sakınmaz, Saadet Partisi Çorum Merkez İlçe Teşkilatı olarak Müze kararını iptal eden Danıştay'a, Yıllardır "Zincirler Kırılsın Ayasofya Yeniden Camii Olsun" diye mücadele veren Milli Görüşçülere, Ayasofya Camii’nin avlusunda sabah namazları kılarak mücadeleyi her daim sıcak tutan Anadolu Gençlik Derneği Gençliğine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, "Açacaksa açsınlar" diyen muhalefet liderlerine, Ayasofya yeniden camii olsun diye dua eden halka ve emeği geçen herkese canı gönülden teşekkür ettiklerini ifade etti.
Bir büyük mücadelenin artık sonuna gelindiğini anlatan Sakınmaz, artık "Kim açtı, neden açtı, hangi amaçla" gibi soruların da bir öneminin kalmadığını anlatarak şimdi kenetlenme zamanı olduğunu belirtti.
Sakınmaz, “Şimdi Edirnekapı'dan Ayasofya Camii'ne kadar, tüm tarihi yarımadayı, Sultan Fatih'in fethettiği toprakları, mescit yapıp, milyonlarca tekbirle omuz omuza saf tutma zamanı gelmiştir.
Ayasofyamız kurtulmuştur, darısı İstanbul sözleşmesi, zina, domuz yasası, lgbt, faizin kaldırılması başta olmak üzere tüm AB müktesebatının iptal edilerek tarihin çöplüğüne gönderilmesini ve önce ahlak ve maneviyat diyerek İslam birliği, Adil düzen, İslam NATO’su, İslam ekonomik iş birliği, ağır sanayi hamlesi gibi milli görüş temel esaslarını hayata geçirmesini, Sayın Cumhurbaşkanımızın milli görüş ayarlarına dönmesini bekliyoruz.
Şunu da hatırlatmak isteriz ki ilk kıblemiz hala işgal altında bugün Mescidi Aksa’nın avlusunda dayak yiyen kadınlarımızı, yüksek çözünürlüklü görüntülerle izliyoruz. Önce batılı gibi düşünmeyi terk etmeli, batılı gibi yaşamayı bırakmalı, zihnimizdeki zincirleri kırmalıyız. Yoksa elli tane Ayasofya açılsa da bir mana ifade etmez” dedi. (Haber Merkezi)
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