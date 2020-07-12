“Batılı gibi yaşamayı bırakmalıyız”

Bir büyük mücadelenin artık sonuna gelindiğini anlatan Sakınmaz, artık "Kim açtı, neden açtı, hangi amaçla" gibi soruların da bir öneminin kalmadığını anlatarak şimdi kenetlenme zamanı olduğunu belirtti.

Sakınmaz, “Şimdi Edirnekapı'dan Ayasofya Camii'ne kadar, tüm tarihi yarımadayı, Sultan Fatih'in fethettiği toprakları, mescit yapıp, milyonlarca tekbirle omuz omuza saf tutma zamanı gelmiştir.

Ayasofyamız kurtulmuştur, darısı İstanbul sözleşmesi, zina, domuz yasası, lgbt, faizin kaldırılması başta olmak üzere tüm AB müktesebatının iptal edilerek tarihin çöplüğüne gönderilmesini ve önce ahlak ve maneviyat diyerek İslam birliği, Adil düzen, İslam NATO’su, İslam ekonomik iş birliği, ağır sanayi hamlesi gibi milli görüş temel esaslarını hayata geçirmesini, Sayın Cumhurbaşkanımızın milli görüş ayarlarına dönmesini bekliyoruz.

Şunu da hatırlatmak isteriz ki ilk kıblemiz hala işgal altında bugün Mescidi Aksa’nın avlusunda dayak yiyen kadınlarımızı, yüksek çözünürlüklü görüntülerle izliyoruz. Önce batılı gibi düşünmeyi terk etmeli, batılı gibi yaşamayı bırakmalı, zihnimizdeki zincirleri kırmalıyız. Yoksa elli tane Ayasofya açılsa da bir mana ifade etmez” dedi. (Haber Merkezi)