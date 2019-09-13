“Başvuranların ‘60’ında geç kalınıyor”

İç işleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen ayrıca Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği tarafından düzenlenen Hasta Okulu ve Kanserde Farkındalık Projesi kapsamındaki konferans Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Konferansa, Vali yardımcısı Murat Çağrı Erdinç, İl Sağlık Müdürü Op.Dr. Ömer Sobacı,

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Mustafa Bayrak, Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Kader Başkanı Bekir Şahin, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Mesut Sezikli ve İl Sağlık Müdürü Op.Dr. Ömer Sobacı’nın açış konuşmasıyla başlayan programda Hitit Üniversitesi Tıbbı Onkoloji Öğretim Üyesi Dr. Kaan Helvacı "Kolon Kanseri ve Tedavisi" , Hacettepe Üniversitesi Kadın Doğum-Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Gültekin "Kadın Kanserleri ve Korunma", İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Onkoloji Bölümü Uzmanı Dr. Yavuz Dizdar "Beslenme ve Kanserden Korunma" , Gazi Üniversitesi Ağrı Merkezi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.Avni Babacan da "Kanser Ağrısı ve Tedavileri" konularında katılımcıları bilgiler verdi.

Başhekimi Prof.Dr. Mesut Sezikli, toplumda farkındalığın artırılması için yüzyılın hastalığı olan kanser hakkında daha fazla çalışma yapılması gerektiğini ifade etti. Öncelikli hedefin kanserin nedenleri arasında bulunan sigara, alkol ve fiziksel aktivite azlığı gibi nedenlerin önlenmesi olması gerektiğini anlatan Prof.Dr. Sezikli, kansere yakalanmanın önlenmesi ve erken tanı sayesinde bu hastalığın da en aza indirilebileceğini kaydetti.

Hitit Üniversitesi Tıbbı Onkoloji Öğretim Üyesi Dr. Kaan Helvacı ise kolon kanseri konulu konuşmasında bu hastalığın kanserden ölüm nedenleri arasında 3. sırada yer aldığını ifade etti. Helvacı, bağırsak alışkanlıklardaki değişiklik, karın ağrısı ve hazımsızlık gibi nedenler görüldüğünde inceleme yapılması gerektiğini ifade etti. Başvuruların %60’ının geç başvurulardan oluştuğunu anlatan Helvacı, 45-75 yaş arasındakilerin mutlaka kanser konusunda test yaptırması ve bunların belirli aralıklarla tekrarlanması gerektiğini dile getirdi.

Hacettepe Üniversitesi Kadın Doğum-Jinekolojik Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Murat Gültekin de kadın kanserlerinin 3/1’inin önlenebilir olduğunu bunun için de erken tanıya önem verilmesi gerektiğini söyledi. Doç.Dr. Gültekin, kanserin %90’ının çevresel etkilerden kaynaklandığını %10’unun ise kalıtımsal sebeplere dayandığını aktardı.

Gazi Üniversitesi Ağrı Merkezi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr.Avni Babacan da konuşmasında kanser hastalığı ile birlikte ağrıların da ortaya çıkabildiğini ancak her ağrının kanser anlamına gelmediğini belirterek, ağrının psikolojik olarak yerleşmeden tedavisinin nereden kaynaklandığının tespit edilerek önleminin alınması gerektiğini kaydetti. (Erkan BAYATLI)