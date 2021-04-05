Türk pop müziğinin star ismi Zeynep Bastık, bir yıldır üzerinde çalıştığı ve Mayıs ayında çıkacak ilk albümü “ZeynoDisco” nun habercisi olan çalışması “Bana Sorma” yı dijital platformlarda müzikseverlerin beğenisine sundu.

Sözü Zeynep Bastık, müziği Zeynep Bastık&Serhat Şensesli ‘ye ait şarkının aranjesi de Serhat Şensesli imzasını taşıyor.

Zeynep Bastık , yeni albümü “ZeynoDisco” için “Tüm kalbimizle ürettiğimiz ve baştan sona dans edeceğimiz bir albüm oldu. Paylaşmak için sabırsızlanıyorum.” dedi. (Haber Merkezi)

