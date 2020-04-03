Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
89553
ALTIN
351.164
DOLAR
6.7005
STERLİN
8.2615
EURO
7.2349

Başsavcılığa yurt binası tahsis edildi

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir yurt binası tahsis edildi.

Başsavcılığa yurt binası tahsis edildi

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir yurt binası tahsis edildi.

03 Nisan 2020 Cuma 21:50
Başsavcılığa yurt binası tahsis edildi

Alınan bilgiye göre yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ÇESOB misafirhanesinin Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeline tahsis edilmesinin ardından, Ensar Vakfı Erkek Öğrenci Yurdu da Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’na tahsis edildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’na tahsis edilen öğrenci yurdu ile ilgili bir de değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Vali Mustafa Çiftçi’nin yanısıra Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu, Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer katıldı.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
Bakan Koca vakaların İl ve yaş dağılımını açıkladı!
Bakan Koca vakaların İl ve yaş dağılımını açıkladı!
“İnsanların toplu bulunduğu yerlerde maske takmak zorunlu”
“İnsanların toplu bulunduğu yerlerde maske takmak zorunlu”
“31 ile araç giriş çıkışları kapatıldı”
“31 ile araç giriş çıkışları kapatıldı”
LGS kılavuzu yayımlandı
LGS kılavuzu yayımlandı
20 yaş altına sokağa çıkma yasağı
20 yaş altına sokağa çıkma yasağı
Kan bağışında bulunmak isteyenlere servis hizmeti
Kan bağışında bulunmak isteyenlere servis hizmeti
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim