Başsavcılığa yurt binası tahsis edildi

Alınan bilgiye göre yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında ÇESOB misafirhanesinin Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi personeline tahsis edilmesinin ardından, Ensar Vakfı Erkek Öğrenci Yurdu da Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’na tahsis edildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı’na tahsis edilen öğrenci yurdu ile ilgili bir de değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıya Vali Mustafa Çiftçi’nin yanısıra Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Rektör Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay İlhan Uzunoğlu, Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Haşim Eğer katıldı.

(Volkan SINAYUÇ)