Başsavcı Ertem Türker vefat etti

Aynı zamanda şair ve yazar kimliği ile de tanınan Türker, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ni bitirdikten sonra 1965 yılından sonra sırasıyla Emirdağ, Çorum, Çanakkale, Muğla ve Çankırı’da cumhuriyet savcısı, cumhuriyet başsavcısı olarak görev yaptı. Çankırı Cumhuriyet Başsavcısı iken 2002’de emekliye ayrıldı.

“Adalet Komşumuzun Kızı Değildi” ismi altında adalet sistemine ilişkin kitabı ve “Ve Sessizlik Düştü Tozlanmış Raftan”, “Umuttunuz Ama Unuttunuz” isimli şiir kitapları da bulunan Türker, 1980’de Çorum olaylarında dönemin Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapmıştı.

OLAYLARIN 30. YILINDA KONUŞMUŞTU

Çorum olaylarının 30. yıldönümü nedeniyle düzenlenen anma etkinliğine katılan Türker, burada yaptığı konuşmada, “Aynı silahın hem sağcının hem de solcunun eline verildiğini tespit ettik” demişti. (Haber Merkezi)

