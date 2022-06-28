Başsavcı Ağca’ya veda yemeği

Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun Adli Yargı Kararnamesi ile Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı görevini sürdürürken Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atanan ve önümüzdeki günlerde yeni görevine başlayacak olan Ahmet Fatih Ağca için önceki akşam düzenlenen yemeğe Vali Mustafa Çiftçi, AK Parti Çorum Milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Vali Yardımcısı Tamer Orhan, Baro Başkanı Turan Kalıpçı, İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Bektaş, AK Parti İl Başkanı Yusuf Ahlatcı, CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, MHP İl Başkanı Agah Karapıçak, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, İl Emniyet Müdürü Mehmet Gülser, İl Jandarma Komutanı Kd. Albay İlhan Uzunoğlu, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve üst düzey Adli yetkililer katıldı.

Düzenlenen yemekte Başsavcı Ağca’ya bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eden Vali Çiftçi yeni görevinde de başarılar dileyerek çeşitli hediyeler verdi.

Ahmet Fatih Ağca da protokol üyelerine nazik davranışları için teşekkür ederek bundan sonraki hayatlarında başarı dileklerini iletti.



(Volkan SINAYUÇ)

