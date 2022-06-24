Başsavcı Ağca’dan Vali Çiftçi’ye veda 

Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Vali Çiftçi’yi makamında ziyaret etti. Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun Adli Yargı Kararnamesi ile Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atanan Ahmet Fatih Ağca ziyarette Vali Çiftçi’ye hem veda etti hem de görevinde başarı dileklerini iletti.

Vali Çiftçi de Ağca’ya bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ederek yeni görevinde başarı diledi.

(Volkan SINAYUÇ)

