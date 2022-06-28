Başsavcı Ağca’dan Müftü Biçer’e veda
Çorum Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, İl Müftüsü Muharrem Biçer’e veda ziyaretinde bulundu.
Güncel 28.06.2022, 19:25
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Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu’nun Adli Yargı Kararnamesi ile Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı'na atanan Başsavcı Ağca, Çorum’dan ayrılmadan önce veda ziyaretlerini sürdürüyor.
Başsavcı Ağca son olarak Müftü Biçer'i makamında ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Biçer, Ağca’ya bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür ederken yeni görevinde başarılar diledi.
(Ömür SOYTEMİZ)
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