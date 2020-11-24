Başöğretmen Atatürk’ün huzurunda
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Millet Mektepleri Başöğretmenliği” unvanını kabul ettiği günün anısına 1981 yılından itibaren Öğretmenler Günü olarak kutlanan 24 Kasım’da Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.
Güncel 24.11.2020, 19:36
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Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı’nın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
(Haber Merkezi)
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