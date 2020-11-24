Son Dakika

Başöğretmen Atatürk’ün huzurunda

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün “Millet Mektepleri Başöğretmenliği” unvanını kabul ettiği günün anısına 1981 yılından itibaren Öğretmenler Günü olarak kutlanan 24 Kasım’da Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni gerçekleştirildi.

Güncel 24.11.2020, 19:36
42
Başöğretmen Atatürk’ün huzurunda

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı’nın Atatürk Anıtı’na çelenk sunmasıyla başlayan program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
açık
banner303
banner364
Namaz Vakti 24 Kasım 2020
İmsak 06:01
Güneş 07:30
Öğle 12:32
İkindi 15:01
Akşam 17:24
Yatsı 18:47

Gelişmelerden Haberdar Olun

@