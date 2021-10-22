“Başmüdürlük yıkılacak yerine yeni modern bir bina yapılacak”

Çorum PTT Başmüdürü Ziya Başıaçık, özellikle pandemi döneminde işleri artan ve personel sayısı ise aynı kalan PTT’nin ilimizde günün ihtiyaçlarını da karşılayacak şekilde yeni modern bir binaya kavuşturulması yönünde Genel Müdürlüğe yaptıkları teklifin kabul gördüğünü ve projenin hazırlandığını vurguladı.

Çorum PTT Başmüdürlüğü’nün bakım onarımının neredeyse yeni bina maliyetine geleceğini vurgulayan Başıaçık, bu nedenle mevcut binanın yıkılacağını ve yerine bina yapılacağını da dile getirdi.

PTT Başmüdürü Ziya Başıaçık, PTT A.Ş’nin 181. Kuruluş yıldönümü nedeniyle PTT Bahabey Şubesi’nde düzenlenen etkinliğe katıldı. PTT İşletme Müdür Vekili Yılmaz Oktay ve Bahabey Şube Müdürü Ahmet Korkmaz’ın hazır bulunduğu etkinlikte şubeye gelen 181.’nci müşteriye hediye takdim edildi.

PTT Bahabey Şubesi’ne gelen Hasan ve Fatma Uzunbacak çiftinden Fatma Uzunbacak 181.’nci sıra numarasını alınca hediyeye hak kazandı. Fatma Uzunbacak e-devlet şifresi almak için geldiklerini dile getirdi. PTT Başmüdürü Başıaçık’tan hediyesini alan Hasan & Fatma Uzunbacak çifti teşekkür etti.

Hediye töreni sonrasında bir açıklamada bulunan Başmüdür Ziya Başıaçık, PTT’nin vizyonu ve tecrübesiyle ülkeyi yeniliklerle buluşturan 181 yıllık bir çınar olduğunu, günümüzün taleplerine cevap verebilecek şekilde, hizmet çeşitliliğini artırarak hizmet sahasını genişleten ve vatandaşların hayatını kolaylaştıran PTT’nin 181 yaşında olduğunu kaydetti.

Kurum olarak çağın gerekliliğine uyarak verdikleri tüm hizmetlerle vatandaşın yanında olduklarını ve olmaya devam edeceklerini belirten Başıaçık, bu kapsamda ilimiz merkez ve ilçelerindeki PTT şubelerinde yenileme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini, yeni şubeler için çalışmaları bulunduğunu, ülkenin en köklü kurumlarından biri olarak sürekli kendilerini yenilemeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Ziya Başıaçık, yeni hazırladıkları Türkiye Kart Projesi ile ülke genelinde tüm ulaşım araçlarında kullanılabilecek bir ulusal e-ödeme kart sistemini hayata geçireceklerini de sözlerine ekledi.

(Volkan SINAYUÇ)

