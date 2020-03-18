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“Başkomutan’a bir duayı çok mu görüyorsunuz?”

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çanakkale Zaferi nedeniyle Şehitlik’te düzenlenen törende okunan duada Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarından bahsedilmediğini belirterek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü yok sayan zihniyeti kabul etmiyoruz” dedi.

“Başkomutan’a bir duayı çok mu görüyorsunuz?”

CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, Çanakkale Zaferi nedeniyle Şehitlik’te düzenlenen törende okunan duada Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarından bahsedilmediğini belirterek, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü yok sayan zihniyeti kabul etmiyoruz” dedi.

18 Mart 2020 Çarşamba 21:48
“Başkomutan’a bir duayı çok mu görüyorsunuz?”

Birlik ve beraberliğe çok ihtiyaç duyulan bu günlerde hiçbir siyasi polemiğe ve gündeme girmek istemediklerini ifade eden Tahtasız, yapılan törenlerin ardından okunan duada Milli Kurtuluş Mücadelesini başlatan, işgal altındaki vatan topraklarını silah arkadaşları ve halkıyla bütünleşerek Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e bir Fatiha’nın çok görüldüğünü söyledi.

Din görevlisinin yanına giderek, “Neden ülkemizi düşman işgalinden kurtaran ve Türkiye Cumhuriyeti’ni kuran Gazi Mustafa Kemal’e duada ismini söylemediniz” dediğinde ‘sayın valimiz hava soğuk duayı kısa tut’ yanıtını aldığını belirten Tahtasız, “Bu anlayışı kabul etmiyoruz sayın görevli. Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘sizlere taarruz etmeyi emretmiyorum sizlere ölmeyi emrediyorum’ emriyle ölüme seve seve giden aziz şehitlerimizin başkomutanına bir duayı çok mu görüyorsunuz, sizin bilip de bizim bilmediğimiz bir şeyler mi var?
Din görevlisi arkadaşım Atatürk’ün kurduğu Diyanet İşlerinden 80 milyonun verdiği vergilerden ayrılan bütçeden maaş alıyorsunuz.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü yok sayan zihniyeti kabul etmiyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

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