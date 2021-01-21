Başkışla Göleti ve sulama projesi ihalesi 16 Şubat'ta

AK Parti iktidarında Çorum’a her alanda olduğu gibi tarım alanında da çok önemli yatırımlar yapıldığını belirten Milletvekili Kaya, özellikle de çiftçinin, kırsal bölgelerin gelirini artırabilmesi, refah seviyesini yükseltebilmesi için sulu tarıma büyük önem verildiğini vurguladı.

AK Parti Çorum Milletvekili Av. Oğuzhan Kaya, bu projelerden birinin de Uğurludağ İlçesi’nde bulunan Başkışla Göleti ve Sulama Projesi olduğunu açıkladı.

Geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan Uğurludağ İlçesi için son derece önemli olan Başkışla Göleti ve Sulama Projesi’ni İlçe Uğurludağ Belediyesi Başkanı Remzi Torun ve İlçe Başkanı Ömer Kiday’ın da talepleri doğrultusunda yakından takip ettiğini açıklayan Milletvekili Kaya, 2021 yılı yatırım programına alınan projenin 16 Şubat tarihinde ihale edileceği müjdesini verdi.

1.17 hektar metreküp depolama hacmine sahip Başkışla Göleti’nin Uğurludağ İlçesi ve bağlı köylerinde 2 bin 870 dekar tarım arazisinin kapalı borulu şebeke ile yağmurlama ve damlama sulama sistemiyle suya kavuşmasını sağlayacağını dile getiren Milletvekili Kaya, projenin toplam bedelinin 1 milyon 250 bin TL olduğunu bildirdi.

Projenin Uğurludağ İlçesi’ne hayırlı uğurlu olmasını temenni eden Milletvekili Kaya, projenin kazandırılmasında kendilerinden sürekli olarak talepte bulunan Belediye Başkanı Remzi Torun ve İlçe Başkanı Ömer Kiday’ın da büyük katkısının olduğunu da sözlerine ekledi.

(Haber Merkezi)