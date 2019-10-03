Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 24°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
102784
ALTIN
276.236
DOLAR
5.6929
STERLİN
7.0520
EURO
6.2557

Başkent'te suç örgütlerine silah temin eden çete çökertildi

Başkent'te suç örgütlerine ve kişilere ruhsatsız silah ve mühimmat temin eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. 

Başkent'te suç örgütlerine silah temin eden çete çökertildi

Başkent'te suç örgütlerine ve kişilere ruhsatsız silah ve mühimmat temin eden çeteye yönelik düzenlenen operasyonda 30 kişi gözaltına alındı. 

03 Ekim 2019 Perşembe 17:18
Başkent'te suç örgütlerine silah temin eden çete çökertildi

Edinilen bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ankara'da bazı suç örgütlerine ve kişilere ruhsatsız silah ve mühimmat temin ettikleri yönünde tespitler bulunan çeteyi takibe aldı. Yapılan çalışmaların ardından polis ekipleri, Ankara merkezli olarak Antalya ve Çorum illerinde düzenledikleri operasyonlarda toplam 30 zanlıyı gözaltına aldı. Şebeke üyelerinin kendilerine esnaf süsü vererek büfe, hırdavatçı, tornacı gibi iş yerleri açtıkları, bu iş yerlerinde ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti ile bu silahların illegal olarak tamiratını yaptıkları, gözaltına alınan zanlıların benzer suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu belirlendi. Şüphelilerin Altındağ, Akyurt, Bala, Kızılcahamam gibi ilçelerde kurdukları iş yerlerinde illegal olarak silah ticareti yaptığını tespit eden polis, iş yerlerinde yaptığı aramalarda 28 tabanca, 10 uzun namlulu tüfek, 10 kurusıkı tabanca ile çeşitli çap ve markalarda binlerce mermi ele geçirdi. Zanlıların Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. 

(İHA)

İlgili Haberler
TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu, Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi
TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu, Hisarcıklıoğlu ile bir araya geldi
Çarşamba Biyokütle Enerji Santrali’ni kuracak şirketten davet
Çarşamba Biyokütle Enerji Santrali’ni kuracak şirketten davet
Başkan Gür'den Gülser ve Uzunoğlu’na ziyaret
Başkan Gür'den Gülser ve Uzunoğlu’na ziyaret
200 kınalı keklik doğaya salındı
200 kınalı keklik doğaya salındı
"Ortak hedef eğitimde çıtayı yükseltmek"
"Ortak hedef eğitimde çıtayı yükseltmek"
Kazakistan Büyükelçisi bugün Çorum’a geliyor
Kazakistan Büyükelçisi bugün Çorum’a geliyor
Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim