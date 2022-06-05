“Başkent Kültür Yolu Festivali”
Kadın ve gençlerin sergisi 12 Haziran’a kadar açık.
Güncel 05.06.2022, 18:45
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KADEM Ankara Temsilciliği tarafından bu yıl ilk kez düzenlenen “Başkent Kültür Yolu Festivali” kapsamında binlerce sanatçının katılımıyla yüzlerce sanatsal etkinlik programlandı. Ankara’nın tarihi ve kültürel mekânlarını içine alan 4.7 kilometrelik yol üzerindeki 70’den fazla noktada 300’ü aşkın etkinlik gerçekleştiriliyor.
Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, KADEM Ankara Temsilcisi Asiye Güneş, Altındağ Belediye Başkanı, hemşehrimiz Asım Balcı ve KADEM Denetim Kurulu Üyesi Esra Varank’ın katılımıyla açılan kadın ve genç sanatçıların sergisi, 12 Haziran’a kadar sanatseverlerin görüşüne açık olacak.
(Haber Merkezi)
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