Başkanlar birlik ve beraberlik mesajı verdi

Çorum’un en büyük probleminin 80 olaylarında yaşanılan şeffaf çizgiyi öncelikle birlik, beraberlik, kardeşlik altıda birlikte kaldırmalarını gerektiğini söyleyen CHP İl Başkanı Tüfekçi, “Kavga ortamında gelişme olmayacağına inanıyoruz” diyen MHP İl Başkanı Kaynar ile Çorum için üstlerine düşen görevleri yapacaklarının mesajını verdi.

“Tren yolu, havalimanı , Wosvagen otomobil fabrikasının Çorum’a gelmesi gibi hususların Kent Konseyimizin yapıcı ve kamuoyunu aydınlatıcı çalışmalar içeresinde olması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullanan AK parti İl Başkanı Ahlatcı ise, Çorum gündemindeki konu başlıklarını es geçmeyeceklerini ve Kent Konseyi’nin yaptığı çalışmaları takip edeceklerini bildirdi. (Esra ESEN)