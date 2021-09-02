Başkan Yardımcısı Yağbat, Zabıta Haftasını kutladı 

1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası nedeniyle zabıta amirliğini ziyaret eden Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, zabıta personelinin Zabıta Haftasını kutladı. Zabıta teşkilatının belediye ve vatandaşlar arasında köprü vazifesi gördüğünü ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat “Öncelikle şehrimizde düzenin sağlanması, daha yaşanabilir bir Çorum inşa edilmesi için gece gündüz çalışan zabıta ekiplerimizin Zabıta Haftasını gönülden kutluyorum. Şehrimize hizmet etmek için özverili bir şekilde çalışmalarınızı sürdürmenizi temenni ediyorum. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum” şeklinde konuştu.

Ziyarette Başkan Yardımcısı Yağbat, günün anlam ve önemine istinaden zabıtalarla birlikte pasta kesti. (Haber Merkezi)

