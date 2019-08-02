Başkan yardımcılara bağlı müdürlükler de düzenlendi

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın tasarrufu ile önceki gün bazı birim müdürlerinde yaşanan kapsamlı değişimin ardından dün de başkan yardımcılarına bağlı müdürlükler yeniden belirlendi.

Buna göre Belediye Başkan Yardımcıları Lemzi Çöplü, İsmail Yağbat, Zübeyir Tuncel, Alper Zahir ve Turhan Candan’a bağlı birimler Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın tarafından açıklandı. Aşgın görev bölümüne ilişkin “Aşkla çalışmaya devam” başlığıyla yayınladığı paylaşımda şu mesajı verdi:

“Görülen lüzum üzerine Çorum Belediyesi üst yönetiminde bazı değişiklik ve atamalar yapılmıştır. Bu güne kadar belediyemize ve şehrimize başarıyla hizmet eden ancak yeni yönetimde yer almayan kıymetli müdürlerimize tüm hemşehrilerimiz adına gönülden teşekkür ediyorum. Onların bilgi, birikim ve tecrübelerinden istifade etmeye devam edeceğiz. Yeni atanan ya da görev yeri değiştirilen yöneticilerimize de görevlerinde üstün muvaffakiyetler diliyorum. Allah yar ve yardımcımız olsun. Belediyemizde yeni görevlendirmeler neticesinde belediye başkanlarımız, onlara bağlı olan müdürlüklerimiz ve müdürlerimiz aşağıdaki listede görüldüğü üzeredir. Rabbim tüm bu değişiklikleri şehrimize hizmetin en güzelini yapma da vesile kılsın. Yapılan bu atamalar şehrimize, belediyemize ve yöneticilerimize hayırlı uğurlu olsun.”

(Volkan SINAYUÇ)