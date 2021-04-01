Başkan vekilleri ve kâtip üyeler de belli oldu

İl Genel Meclisi’nde başkanlık seçiminin ardından 1. ve 2. başkan vekillikleri ile 2 asıl ve 2 yedek kâtip üyelerin seçimleri de yapıldı.

Başkan seçimlerinin ardından yapılan kâtip üyelik seçimlerinde 1. Başkanvekilliği’ne AK Parti’den Mehmet Kaplan, 2. Başkanvekilliği’ne ise MHP’den Nazım Çetin seçildi. 2. Başkanvekilliği için aday olan CHP’li Suat Atalay ise 10 oyda kaldı.

Öte yandan 2 asıl kâtip üyesi ise Ak Partili Dursun Kaya ve Alaattin Tosundere seçildi.

(Haber Merkezi)