“Başkan Sülük’ün açıklaması bizi üzdü”

İskilip Belediye Başkanı Sülük’ün açıklamaları üzerine yeni bir açıklamada bulunan TSO Meclis Üyesi Erdal, İskilip Metin Alkan Halk Eğitim Merkezi ile ilgili açıklamasında Belediye Başkanı Ali Sülük’ün adını kullanmadığı halde, kendisinin ertesi gün yaptığı açıklamayla şahsını hedef aldığını ifade etti.

Başkan Sülük’ün şahsını hedef alarak “Bu kişi” diye hitap etmesinin de kendisini derinden üzdüğünü belirten Murat Erdal, kendisini daha önceden hiç tanımadığını vurgularken, “Sayın Başkan Ali Sülük Bey tarafımızdan da bilgi almış olsa idi, şahsıma karşı ön yargılı davranmamış olurdu. Kendisinin İskilip ilçemizin Şehri emin kişisi konumunda olmasından dolayı, bu hassas konuya olgunluk içerisinde yaklaşmasını beklerdim. Ama yapamadı, olmadı” dedi.

Erdal, açıklamasını devamla şu ifadeleri dile getirdi: “Sayın Sülük’ün bu talihsiz açıklamasının İskilip Belediyesinin açıklaması değil, Sülük’ün kendi şahsi düşünceleri olduğunu sanıyorum. Esnafımız ve üreticimiz açısından böylesine önem affetmiş bir konuda, Sayın Sülük siyasi rant sağlamak gibi bir düşünceniz var ise yanılmayın, yanılgıya düşmeyin. Bu yaklaşım size fayda sağlamaz, aksine esnafımıza ve üreticimize karşı yapılan adaletsizliğe ortak olmuş olursunuz.

Sayın Sülük’ün özellikle bilmesini isterim ki; “Bu Kişi” diye hitap ettiğiniz şahsım; ülkemizin en saygın ve en itibarlı sivil toplum kuruluşlarından biri olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı Çorum Ticaret ve Sanayi Odasının Meclis Üyesidir. Çorum TSO’da Meclis Üyesi olarak sorumluluğum; grubum adına odamız üyelerinin hak ve menfaatlerini koruyup kollamaktır.”

(Volkan SINAYUÇ)