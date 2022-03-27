Başkan Sülük’ten Gür ve ekibine yakın ilgi

ÇESOB Başkanı Recep Gür’e ziyarette Oto Tamirciler, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Bakkallar ve Bayiler Odası Başkanı Özkan Şanal, Berberler, Kuaförler ve Güzellik Salonu İşletmecileri Odası Başkanı Aşkın Çağlayan, Terziler Odası Başkanı Lütfi Barut, Fırıncılar ve Simitçiler Odası Başkanı Seyit Arslan, Sungurlu Terziler ve Berberler Esnaf Odası Başkanı Mutlu Karslı, Oğuzlar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İbrahim Kabalak, Sungurlu Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Osman Aşutoğlu, Sungurlu Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hakkı Vargeloğlu, Sungurlu Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı İsmail Pozan, Mecitözü Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Halil Piroğlu, Ortaköy Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Serdar Yılmaz, İskilip Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanı Abdurrahman Uysal, İskilip Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmet Uslu, İskilip Marangozlar Odası Başkanı Selami Koçyiğit, Kargı Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Fevzi Bilgin ve 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker eşlik etti.

İlçe esnaf ve sanatkarlarının sorun ve taleplerinin görüşüldüğü ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren İskilip Belediye Başkanı Ali Sülük, belediye olarak ilçede faaliyet gösteren tüm esnaf odalarıyla işbirliği ve uyum içerisinde çalıştıklarını söyledi.

ÇESOB Başkanı Recep Gür de, sıcak ve yakın ilgisinden dolayı Başkan Sülük’e teşekkür ederek, ziyaret anısına bir plaket takdim etti.