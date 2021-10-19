“Başkan sözünde durdu”

Belediye Basın Bürosu tarafından servis edilen habere göre, cadde yeni görünümüyle vatandaşların beğenisini kazandı.

Şenyurt Caddesi esnafından İlker Şimşek yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, “Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bundan önce toz topraktan geçilmiyordu burada. Şuanda çok güzel bir asfalta kavuştuk. Hizmetlerinden dolayı Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Hizmetlerinin devamını bekliyoruz” dedi.

Bölge sakinlerinden Naciye Teyze de yol çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirerek “Yolumuz çok güzel oldu. Belediyemiz yolu yenileyerek eskisinden daha iyi hale getirdi. Belediyemize, Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Her birinin gözlerinden öpüyorum” diye konuştu.

Şenyurt Caddesi esnafından Adnan Selçuk da Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın kendilerine bu bölgenin yenilenmesi için söz verdiğini ve Başkan Aşgın’ın sözünde durduğunu belirterek “Sayın Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Bizleri kırmadı ve sözünü yerine getirdi. Başkanımızdan asfalt istedik, alt yapının yenilenmesini istedik, kaldırımların yenilenmesini istedik ve Başkanımız sözünde durarak hepsini yerine getirdi. Belediyemize ve Başkanımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

