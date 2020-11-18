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Başkan Şeyda Döğücü’den Milletvekili Ceylan’a ziyaret

Sancaktepe Belediye Başkanı, hemşehrimiz Şeyma Döğücü, AK Parti Çorum Milletvekili ve MKYK Üyesi Ahmet Sami Ceylan’a TBMM’deki çalışma ofisinde ziyaret etti.

Güncel 18.11.2020, 19:17
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Başkan Şeyda Döğücü’den Milletvekili Ceylan’a ziyaret

Şeyma Döğücü’nün Sancaktepe Belediye Başkanı olarak çok başarılı hizmetler yaptığını dile getiren Milletvekili Ceylan, AK Parti’nin kadınlara büyük değer verdiğini, kadınların da her alanda verilen görevi en iyi şekilde yerine getirerek başarılı olduklarının söyledi.

Ceylan, “Başkan Şeyma Döğücü ile hem partilimiz, hem de Çorumlu hemşehrimiz olarak gurur duyuyoruz” dedi. (Haber Merkezi)

#Başkan Şeyda Döğücüden Milletvekili Ceylana ziyaret
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