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Başkan Şahiner’den Polis Haftası mesajı

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner Polis Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Başkan Şahiner’den Polis Haftası mesajı

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner Polis Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı.

10 Nisan 2020 Cuma 00:08
Başkan Şahiner’den Polis Haftası mesajı

1845 yılında kurulan Emniyet Teşkilatı’nın dürüstlüğü ve adaleti amaç edinerek süregelen hizmetlerinin takdire şayan olduğunu söyleyen Sungurlu Belediye Başkanı Şahiner, yayınladığı mesajında, polisimizin bu zor ve onurlu göreve özverili şekilde yerine getirdiğini vurguladı.

Türk Polis Teşkilatı’nın kurulduğu günden beri halkın can ve mal güvenliğinin yanı sıra kamu düzeninin sağlanması, huzur ve barış ortamının korunması amacıyla çalıştığını ve günümüzde de aynı kararlılık ve azim ile bu görevini başarıyla yürütmeye devam ettiğini belirten Abdulkadir Şahiner, “Polislerimiz Ülkemizdeki huzur ve güven ortamının oluşmasında da büyük rol üstlenmektedir. Sahip oldukları vatan sevgisiyle gece gündüz demeden faaliyetlerini yürüten polislerimizin bizim açımızdan kıymet ve önemi çok fazladır. Koronavirüs ile mücadelede gerek emniyet gerekse vatandaşlarımızın ihtiyaçları için gece gündüz göstermiş oldukları özverili çalışmaları için de ayrıca teşekkür ederim. Bu duygu ve düşüncelerle mesleklerini icra ederken terör örgütü veya başka olaylar sonucunda şehit düşen polislerimize Allah´tan Rahmet diliyor, görevleri başındaki tüm polislerimize selam ve saygılarımla birlikte başarı dileklerimi iletiyorum” diye konuştu.

(Haber Merkezi)

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