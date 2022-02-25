Başkan Şahiner Meral Akşener ile biraraya geldi

İYİ Parti’nin grup toplantısına katılan Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner daha sonra Genel Başkan Akşener’i ziyaret etti. Başkan Şahiner, İYİ Parti Lideri Akşener’i ziyaretinde, Çorum siyaseti ve ülke gündemi hakkında fikir alışverişinde bulunduklarını kaydetti.

Göreve geldikleri günden bu yana başarılarını her geçen gün artırdıklarını kaydeden Şahiner; “Genel Başkanımız Meral Akşener’in desteğini ilk günden bu yana her zaman omzumuzda hissettik. Bizlere verdikleri güç ile memleketimiz için hep daha fazlasını yapma gayretiyle elimizi taşın altına koymak noktasında çekince göstermedik. İlk günkü heyecanımız ve bugüne kadar edindiğimiz tecrübe ile Sungurlumuza hak ettiği iyi ve güzel işleri kazandıracak olmanın heyecanını hissediyoruz” diye konuştu.

Akşener’in daima Sungurlu ve Çorum’un yanında olduğunun altını çizen Şahiner,”Genel Başkanımız bu zaman kadar olduğu gibi bundan sonra da bizlerin destekçisi olacaktır” ifadelerini kullandı.

(Volkan SINAYUÇ)

