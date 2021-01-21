Başkan Şahiner, Mardin’de engelli bir çocuğu sevindirdi

Başkan Şahiner, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Mardinli yavrumuzun durumunu bir dostumuz bildirmişti bana. Okulu ile evinin arası beş yüz metre imiş. Her gün annesinin sırtında gidermiş okumaya. Artık evinden kendi çıkıyor, okuluna gidiyor, hatta doyasıya oynuyor. İlçemde yaşayan 32 bin hemşehrim adına gönderdim bu hediyeyi. Bugün de vicdanımız rahat uyuyabiliriz, Elhamdülillah” dedi.