Başkan Şahiner: “Boş vaatlere karnımız tok”

AK Parti’nin genel seçimler öncesinde Sungurlu’ya Güreş Eğitim Merkezi, yerel seçim öncesinde ise Yüzme Havuzu sözü verdiğini hatırlatan Abdulkadir Şahiner, “Verdikleri sözü hatırlıyorlar ama bir türlü icraata geçemiyorlar. Artık Sungurlu Boş Vaatlere Kanmıyor” dedi.

Sungurlu Belediyesi Başkanı Şahiner, ilçeye Güreş Eğitim Merkezi ve Yüzme Havuzu müjdesi veren Çorum Milletvekili Kavuncu’ya cevap verdi. Milletvekili Kavuncu, iki gün önce bir açıklama yaparak Sungurlu’ya Güreş Eğitim Merkezi ile Yüzme Havuzu, İskilip ve Bayat ilçelerine ise Gençlik Merkezi yapılacağının müjdesini verdi. Açıklamanın ardından Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’den cevap gecikmedi.

“2 yılda bir Sungurlu’yu hatırlıyorlar ama ne yazık ki hatırlamaktan öteye bir türlü gidemiyorlar” diye konuşan Şahiner; “Kavuncu, 2018 genel seçimleri öncesi bu sözü vermiş, aradan 2,5 sene geçmiş ki ‘Ben Sungurlu’ya bir söz vermiştim’ diyerek sözünü hatırlamış olmalı ki, Sungurluluların ağzına yine bir parmak bal çalmayı ihmal etmemiş” dedi.

VİDEOYU HATIRLATTI!

Gençlik ve Spor Bakanı’nın iki yıl önce yine seçim turunda Sungurlu seçim bürosu önünde ilçeye tam tamına 3 mahalleye semt sahası kuracaklarını ve butik yüzme havuzu sözü verdiğini hatırlatan Başkan Şahiner, “Hatta yüzme havuzu sözü verdiklerinde adayları daha havuzu görmeden paçayı sıvayan bir eda ile sosyal medyada yüzmeye başlamış, ilçeye yüzme öğretmeye kalkmıştı. Ve gittikleri her yerde Sungurlu’nun gençlerine yüzme havuzu yapacaklarını anlatmıştı. 2 yıl sonra yine sözlerini hatırlamış olmalılar ki halen yapacağız, imzalayacağız, ihaleye çıkacağız diye açıklama yapıyorlar” diye konuştu.

“GİTME KORKUSU YAKLAŞTI Kİ YİNE VAATLERE SIĞINDILAR“

Sungurlu’nun seçimden seçime hatırlanıp boş vaatler ile oyalandığını söyleyen Şahiner, “Sungurlu’nun dere ıslahı sorununu çözüyoruz diye açıklama yapıyorlar, 7 yıl geçmesine rağmen bir sorun çözdükleri yok. Sel kapanı ve 17 adet köprü yapacağız sözü vermelerinin üzerinden tam 7 yıl geçti. Kırankışla Barajına ödenek tahsis ediyoruz, kısa süre sonra çalışmalara başlanacak diyorlar, o kısa süre bir türlü gelmiyor. Sizin en iyi yaptığınız şey, bir devlet memurlarına baskı yapmak, iki boş vaat vermek. Anlıyoruz gitme korkusundan yine vaatlere sığındınız ama Sungurlu halkı artık bunları yemiyor” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

