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Başkan Şahiner 3 aylık maaşını bağışladı

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, 3 aylık maaşını, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle mağdur olan vatandaşlara bağışladı.

Başkan Şahiner 3 aylık maaşını bağışladı

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner, 3 aylık maaşını, yeni tip korona virüs salgını nedeniyle mağdur olan vatandaşlara bağışladı.

01 Nisan 2020 Çarşamba 19:07
Başkan Şahiner 3 aylık maaşını bağışladı

Sungurlu Belediye Başkanı Abdulkadir Şahiner’in 3 aylık maaşı ile mağdur olan vatandaşlara 200 paket gıda yardımı yapılacağı açıklandı.

Korona virüs belasının dünyayı allak bullak ettiğini dile getiren Başkan Şahiner, “Can güvenliğimizi tehdit ettiği gibi alınan tedbirler gereği nice mekânlar kapandı, nice kişiler işsiz kaldı. Bütün kurum ve kuruluşlar seferber oldu. Polis ve jandarma ekiplerimiz evde kal çağrısına milletimiz uysun diye halkımızın ayağına kadar servis yapıyor. Bu olağanüstü durumları yine hep beraber aşacağız. Türk milleti birlik ve beraberliği ile aşamayacağı sıkıntı yoktur Allah'ın izni ile. Hayat her hali ile devam ediyor. El emeği ile geçinen, birikimi olmayan, tencereye koyacak malzemesi olmayanlara destek olmak yine bizim görevimiz. Olanın olmayana borcu var. 'Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir' düsturu ile birbirimize sahip çıkmaya davet ediyorum. Şahsım olarak 3 maaşım ile alınan 200 paket gıda paketini mağdur olan vatandaşlarımıza ulaştıracağız. Hiçbir virüs aldığımız tedbirden ve bizim birbirimize desteğimizden asla güçlü değildir” dedi. (İHA)

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