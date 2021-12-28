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Başkan İsbir, Bakan Kasapoğlu ile görüştü
Ortaköy Belediye Başkanı Taner İsbir, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüştü.
Güncel 28.12.2021, 22:49
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımı ile Kızılcahamam’da düzenlenen Belediye Başkanları İstişare Toplantısı’nda Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile görüşen İsbir, Ortaköy’de yapımı devam eden gençlik merkezi, nizami futbol sahası, basketbol ve voleybol sahaları hakkında bilgi verdi. İsbir, yatırımların tamamlanabilmesi için ek ödenek talep ederek, bugüne kadar vermiş olduğu desteklerden dolayı da Kasapoğlu’na teşekkür etti. (Haber Merkezi)
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