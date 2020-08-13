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Başkan Gür’den keresteci esnafına geçmiş olsun ziyareti

Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Hıdırlık Bölgesinde bulunan Keresteciler Sitesi’nde meydana gelen yangın nedeniyle mağduriyet yaşayan esnafa geçmiş olsun ziyaretinde bulunarak, yangın ile ilgili bilgi aldı. 

Güncel 13.08.2020, 19:31
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Başkan Gür’den keresteci esnafına geçmiş olsun ziyareti

Beraberinde Marangozlar Odası Başkanı Ömer Latif Akdağ, Hazır Elbiseciler Odası Başkanı Necati Şimşek, Oto Tamirciler Odası Başkanı Necmettin Uzun, Kahveciler ve İnternetçiler Odası Başkanı Nesimi Özkubat ve Dikiciler ve Kunduracılar Odası Başkanı Halil Gürbüzer ile birlikte Tatarlılar Kereste Sahibi Mahmut Özdemir ile Bulut Kerestecilik Sahipleri Feramuz ve Kenan Bulut'a geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Recep Gür, yangında büyük zarar gören esnafların yaralarının biran önce sarılması için üzerlerine ne düşüyorsa yapmaya hazır olduklarını söyledi. 
Yangının daha fazla büyümeden söndürülmesinde emeği geçen ÇorumBelediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine de teşekkür eden Gür, “Yüce Allah esnafımızı ve milletimizi daha büyük felaketlerden korusun. Her zaman esnafımızın yanındayız. Üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazırız” dedi. 

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